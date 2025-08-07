Aug 7, 2025 12:26 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون: حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق وجلسة الحكومة اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن هذا الأمر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o