Apr 14, 2025 6:10 PMClock
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الرئيس عون للجزيرة: الجيش يقوم بواجبه وهو مستعد لتحمل مسؤولية ضبط الحدود ويجب الضغط على إسرائيل للالتزام

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