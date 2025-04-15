Apr 15, 2025 7:53 AMClock
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الرئيس عون لضباط أمن الدولة: مهمتكم الأساسية مكافحة الفساد لانه في اساس الأزمة الاقتصادية وعذابات اللبنانيين ولا تهاون بعد اليوم مع الفاسدين والمرتكبين ولا حماية لاحد وارفضوا اي ضغط يمكن ان تتعرضوا له

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