Jul 16, 2025 1:53 PMClock
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الرئيس عون لرئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار: التحديات أمامكم كثيرة لكن لا شيء مستحيل لا نملك ترف الوقت، ولا يجوز إضاعة دقيقة واحدة، فالعالم يراقبنا ويراهن على قدرتنا على النهوض بالبلاد

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