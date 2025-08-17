Aug 17, 2025 7:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون: لدي خيار من اثنين اما الموافقة على الورقة ومطالبة العالم الحصول على موافقة إسرائيل أو عدم الموافقة ورفع وتيرة الاعتداءات وعزل لبنان اقتصاديًا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o