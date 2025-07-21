Jul 21, 2025 2:47 PMClock
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الرئيس عون: لتوحيد جهود اللبنانيين والتصرف بموضوعية ومسؤولية بما يساهم في إبعاد لبنان عن الصراعات من حولنا

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