Aug 23, 2025 7:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون: لبنان بانتظار ما سيحمله السفير باراك والسيدة مورغان أورتيغوس من رد إسرائيلي على ورقة المقترحات ولم يتبلغ رسمياً أي شيء مما تم تداوله في الإعلام حول نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة في الجنوب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o