10:18 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون قلّد السفير ادوار غبريال وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر تقديراً لعطاءاته وللجهود التي يبذلها مع "تاسك فورس فور ليبانون" في دعم لبنان ومؤسساته ولاسيما الجيش والقوى الأمنية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o