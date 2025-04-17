المركزية - قدّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مراجعتين أمام المجلس الدستوري تتعلق الأولى بالقانون النافذ حكماً رقم 1 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، وتتعلق الثانية بالقانون النافذ حكماً رقم 2 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية المنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2025.

كما وجّه كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء بهدف تفعيل قانون الايجارات القديمة للأماكن السكنية بما يحفظ حقوق جميع المعنيين به.

وتهدف المراجعتان الرئاسيتان إلى توضيح بعض الأحكام الواردة في كل من القانونين المذكورين أعلاه لتسهيل تطبيقهما لصالح جميع المعنيين بهما.

في نشاطه ايضا، التقى الرئيس عون قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وزير العمل محمد حيدر، واطّلع منه على ما تحقق في الوزارة، ومنها الاعداد لرفع الحد الادنى للأجور قريباً والمكننة، وإعداد دراسة عن واقع سوق العمل في لبنان للبنانيين والأجانب.

كذلك التقى وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار واطلع منه على تحضيرات الوزارة للانتخابات البلدية والاختيارية التي تبدأ في 4 ايار المقبل في محافظة جبل لبنان.