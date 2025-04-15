Apr 15, 2025 8:36 AMClock
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الرئيس عون قدم للوزير منسى وقائد الجيش التعازي باستشهاد المعاون اول فاد الجاسم الذي استشهد امس بانفجار جسم مشبوه في وادي العزية في صور

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