الرئيس عون في عيد أمن الدولة: العين الساهرة على مكافحة الفساد

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المديرية العامة لأمن الدولة ، قيادة وضباطاً وأفراداً ، بالعيد الأربعين لإنشائها ، منوها بالدور الذي تقوم به  في اطار تنفيذ المهام الموكلة اليها استناداً إلى القوانين المرعية الاجراء .

وقال رئيس الجمهورية : "ان التطور البارز الذي سُجل في أداء امن الدولة يعود إلى حرص قيادتها على ان تكون هذه المؤسسة الامنية ، مثل شقيقاتها القوى الامنية الأخرى ، العين الساهرة على امن اللبنانيين وسلامتهم من جهة ، وعلى حماية مصالحهم من جهة ثانية ، لاسيما في الادارات والمؤسسات العامة من خلال مكافحة الفساد والقضاء على الرشوة ومنع التلاعب بحقوقهم او ابتزازهم لانجاز معاملاتهم . وفي هذا السياق فان المديرية العامة لامن الدولة اثبتت فعالية وقدرة على تطبيق القوانين من دون تمييز او محاباة . ويقيني ان الايام المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات في عمل امن الدولة حتى تصبح الادارات اللبنانية في خدمة اللبنانيين وليس العكس ".

