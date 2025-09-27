دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى ان تكون الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الأمينين العامين السابقين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين ، مناسبة للتأكيد على أن "حماية التضحيات التي يقدمها أبناء هذا الوطن، على اختلاف انتماءاتهم والوفاء لها ، لا تكون إلا بوحدة الموقف، والتفاف الجميع حول مشروع الدولة الواحدة، القوية، العادلة. ذلك إن الأخطار التي تتهدد لبنان اليوم، من أمنية وسياسية واقتصادية، لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التكاتف الوطني، والابتعاد عن الانقسام، والتأكيد أن لا حماية حقيقية إلا تحت سقف الدولة اللبنانية، التي وحدها تمتلك الشرعية، ووحدها تضمن الأمان لجميع اللبنانيين، من دون تمييز أو تفرقة".

وأعرب الرئيس عون عن أمله في "أن تكون هذه الذكرى الأليمة محطة للتلاقي، ولترسيخ الإيمان بأن لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة، وجيش واحد، ومؤسسات دستورية تحمي السيادة وتصون الكرامة. حمى الله وطننا من كل شر".

عودة: وعاد الرئيس عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون الى بيروت اليوم، بعد ان مثلا لبنان في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، والذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (اعلان منهاج عمل بيجين)، وألقيا كلمة لبنان في المناسبتين.

وعاد ايضا وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي واعضاء الوفد المرافق.

وكانت للرئيس عون، اضافة إلى القائه كلمة لبنان، سلسلة لقاءات مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة والأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، اضافة الى اجتماع عقده ووزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو، وعدد من اعضاء الكونغرس الاميركي، كما التقى ابناء الجالية اللبنانية الذين توافدوا من مختلف الولايات الاميركية لتحيته واللبنانية الاولى.

وكان في وداع رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى والوفد المرافق، رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة، وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض، ومدير مكتب طيران الشرق الاوسط في اميركا السيد اديب قسيس، وعدد من اركان البعثة والسفارة.