May 6, 2025 6:38 AMClock
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الرئيس عون في ذكرى السادس من ايار: شهداء الصحافة اللبنانية هم رمز الإرادة اللبنانية الصلبة التي تأبى الخضوع والاستسلام، وتضحياتهم ستبقى منارةً تضيء درب الحرية والكرامة لجميع اللبنانيين

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