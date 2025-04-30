Apr 30, 2025 7:03 PMClock
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الرئيس عون في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية": الجيش اللبناني انجز نحو 80 الى 85 في المئة من مهمته في الجنوب واستمرار الاحتلال الإسرائيلي يعيق انتشاره الكامل على الحدود

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