May 1, 2025 2:49 PMClock
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الرئيس عون في برقية إلى بن زايد خلال عودته إلى لبنان: أتقدّم إليكم بجزيل الشكر على الحفاوة البالغة التي لقيتها خلال زيارتي إلى دولة الإمارات الشقيقة

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