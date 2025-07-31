Jul 31, 2025 9:48 AMClock
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الرئيس عون: علينا أن نوقف الموت على أرضنا وأن نوقف الدمار والإنتحار خصوصاً حين تصبح الحروب عبثيّة ومجانيّة ومستدامة لمصالح الآخرين وذلك حفاظاً على كرامة شعبنا وأرضنا ودولتنا ووطننا

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