المركزية - استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي هنأه بعيد ميلاد السيدة العذراء. واجرى الرئيسان جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، والتطورات بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.

وبعد اللقاء اكتفى الرئيس بري بالقول: " ببركات ستنا مريم كل شي منيح".

سفير جمهورية كازاخستان: الى ذلك شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت شؤونا سياسية وديبلوماسية واقتصادية.

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون سفير جمهورية كازاخستان في لبنان Rasul Jumaly يرافقه المستشار في السفارة Yermek Sydykbekov والمدير العام لشركة CCC السيد وجدي معلوف. وتم خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة. واكد السفير Jumaly على رغبة بلاده في تعزيز التعاون بين لبنان وكازاخستان مركزا على دور الجالية اللبنانية في انماء بلاده.

مجلس إدارة جمعية المستشارين في الإدارة والتنمية: على صعيد آخر استقبل الرئيس عون أعضاء مجلس إدارة جمعية المستشارين في الإدارة والتنمية برئاسة مهند الاسعد وعضوية نائب الرئيس سليم الحاج وامين الصندوق مصطفى عكاوي ومسؤول العلاقات العامة روجيه ملكي. وخلال اللقاء تحدث رئيس الجمعية فأشار الى ان دعم الكفاءات الوطنية ليس خياراً ثانويًا بل هو الشرط الاول والركيزة الاساسية لكل نهضة اقتصادية واجتماعية في لبنان. ولفت الى ان التحديات والازمات المتلاحقة كانت شاهدة على قدرة اللبناني على الصمود والابداع والمبادرة و"قد اثبتنا ان المستشار اللبناني هو طاقة وطنية لا غنى عنها في مسيرة الانقاذ والاصلاح".

وعدد الاسعد بعض انجازات الجمعية، منها:

_ ابرام مذكرات تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ومع معهد البحوث الصناعية وكذلك مع غرفة طرابلس والشمال.

_ الاعلان عن ورقة منطلقات لحوار وطني لمواجهة المرحلة تضمنت اطلاق مبادرة وطنية للحوار الاقتصادي .

_ المشاركة في المؤتمر الدولي في فيينا لوضع معايير الجودة للمستشارين على المستوى العالمي.

_ اعتماد الجمعية عن لبنان من قبل "أي سي أم سي" لإصدار شهادة المستشار المعتمد في لبنان.

_ توقيع منحة مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية كان لها اثر نوعي على تطوير المهنة.

ورأى الاسعد ان القطاع الاستشاري ليس قطاعا هامشيًا او تكميليًا بل قطاع انتاجي بامتياز، وتشير التقديرات الى ان مساهمته المباشرة وغير المباشرة يمكن ان تبلغ اربعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، ولذلك تقدم الجمعية مجموعة من المقترحات العملية واهمها:

-اطلاق مبادرة وطنية لتنظيم قطاع الاستشارات كمساهم فعّال في الناتج القومي وجعله ركنا ثابتا من اركان الاصلاح الاداري والاقتصادي.

- تبني تشريعات تنظم مهنة الاستشارات وفق معايير دولية.

-انشاء المعهد الوطني للمستشارين وتشجيع الادارات العامة والقطاع الخاص على الاستفادة من خبرات المستشارين اللبنانيين المؤهلين والمعتمدين مما يحد على الاعتماد المفرط على الشركات الاجنبية ويعيد الاعتبار الى الطاقات الوطنية.

واعرب الرئيس عون عن تقديره للدور الذي يقوم به أعضاء الجمعية منوها بقدرات اللبنانيين في الداخل والخارج في كل المجالات ولاسيما المجال الاستشاري معتبرا ان الاستثمار في الثروة الإنسانية يشكل ضمانة لتوفير إنتاجية ناجحة ومستدامة، مؤيدا مطلب الجمعية في انتشار " المعهد الوطني للمستشارين" الذي سيضفي على دور المستشار قيمة مضافة.

نقابة اختصاصيي العمل الاجتماعي في لبنان: واستقبل الرئيس عون وفدا من نقابة اختصاصيي العمل الاجتماعي في لبنان برئاسة السيدة ناديا بدران التي القت في مستهل اللقاء كلمة شكرت فيها الرئيس عون على استقبالها والوفد، مشيرة الى ان النقابة تأسست في العام 1997 و ان تاريخ اختصاص العمل الاجتماعي بدأ منذ 75 عاماً، وقد تطوّرت عبر السنين البرامج الأكاديمية والتدريبية لهذا الاختصاص حتى أصبحت في بداية الثمانينات من القرن الماضي برامج جامعية معترف بها رسمياً ومعادلة وفق الأصول من قبل وزارة التربية والتعليم العالي ووصل عدد الذين تخرجوا حاملين اختصاص العمل الاجتماعي ما يقارب 3000 متخرجا.

وإذ اعتبرت ان العمل الاجتماعي متخصص ودقيق وقد يجعل مقدمي المهنة عرضة لهفوات واخطاء مقصودة وغير مقصودة، فإنها شددت على ان الممارسة المهنية تستوجب الإلتزام بالأصول والأنظمة و المبادىء الأخلاقية والآداب واحترام القيم الإنسانية ، وتتطلب إطارا مهنيا تنظيميا يشكل ضوابط وفق القوانين المرعية الإجراء.

وطالبت السيدة بدران بأن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية المرجعية التي تراقب نوعية وكيفية ممارسة النقابة المهنية بغية حماية المستفيد من عملها الذي يمكن ان يكون شخصا او اسرة او مجموعة او مؤسسة. واودعت الرئيس عون نسخة من الصيغة النهائية للقانون الذي أعدته النقابة بالتعاون مع الجامعات وأصحاب الاختصاص.

وردّ الرئيس عون مرحبا بالوفد ومؤكدا متابعته مطالب النقابة، ومشددا على أهمية ان يتحلى الانسان بالاخلاق الى جانب العلم في كل الاختصاصات. وقال: "واجباتنا الوقوف الى جانبكم في موضوع تنظيم المهنة بما يخدم المجتمع وتطوير افراده، ويعزز روح التعاون والتكافل في ما بينهم ويعالج العديد من المشكلات القائمة ونشر الوعي المجتمعي والحد من الظواهر السلبية فيه".

القاضي كارل عيراني: الى ذلك، استقبل الرئيس عون القاضي في مجلس شورى الدولة كارل عيراني وهنأه على فوزه بشهادة تقدير لدوره في مكافحة الفساد منحته إياها الأمم المتحدة بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بعدما كان نال جائزة أخرى على قرارات أصدرها في مجال مكافحة الفساد من وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية.

وتقديرا لجرأة القاضي عيراني المحصّنة بالعلم والثقافة ووقوفه الى جانب الحق في وجه الفساد، منحه الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط لكونه " قاض مقدام وساع الى العدالة عبر النزاهة والشفافية، فاستحق تقديرا محليا وتكريما عالميا حيال هذا التاريخ الحافل بالإنجازات". وتمنى له التوفيق والمزيد من النجاح والاستمرار في النهج نفسه الذي يعتمده.

ورد القاضي عيراني شاكرا الرئيس عون على مبادرته "التي تركت اثرا كبيرا في نفسي، لاسيما وانها أتت من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وهي حافز إضافي للاستمرار في احقاق الحق والعدالة ومكافحة الفساد والرشاوى وكل ما يؤثر سلبا على الانتظام العام في البلاد ويخالف القوانين المرعية الاجراء.

سفير لبنان في المغرب: وفي قصر بعبدا سفير لبنان في المغرب السفير علي ضاهر الذي شكر الرئيس عون ومجلس الوزراء على الثقة التي اولياه إياها في تعيينه سفيرا للبنان في المغرب، مؤكدا العمل على تعزيز العلاقات اللبنانية- المغربية وتطويرها. وزوّد الرئيس عون السفير ضاهر بتوجيهاته متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

