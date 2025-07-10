Jul 10, 2025 6:43 PMClock
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الرئيس عون عرض مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع العامة وأطلعه على نتائج زيارته إلى قبرص واللقاءات التي أجراها هناك وتم البحث في كافة بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد غداً في قصر بعبدا

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