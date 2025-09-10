2:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون عرض مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت الأوضاع الراهنة، وعمل المنظمات الدولية في لبنان، ومرحلة ما بعد التمديد لليونيفيل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o