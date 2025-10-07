المركزية - رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالزيارة الرسولية الأولى التي سيقوم بها الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر، والتي سيخصصها للبنان. وقال: "بإيمانٍ راسخ، ووجدانٍ مفعم بالامتنان، أرحّب باسم الشعب اللبناني بإعلان الكرسي الرسولي الزيارة الرسولية التاريخية التي سيقوم بها قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، تلبيةً للدعوة الرسمية التي وجّهتُها إليه. إنّ هذه الزيارة التي يقوم بها قداسته إلى وطننا في بداية حبريّته، ليست مجرّد محطة رسمية، بل لحظة تاريخية عميقة تعيد التأكيد على أنّ لبنان، رغم جراحه، لا يزال حاضرًا في قلب الكنيسة الجامعة، كما في وجدان العالم، مساحة للحرية، وأرضًا للعيش المشترك، ورسالة إنسانية فريدة تُعانق السماء وتخاطب ضمير البشرية".

اضاف الرئيس عون: "إنّ هذه الزيارة المباركة تُشكّل علامة فارقة في تاريخ العلاقة العميقة التي تجمع لبنان بالكرسي الرسولي، وتجسّد الثقة الثابتة التي يوليها الفاتيكان لدور لبنان، رسالةً ووطناً، في محيطه وفي العالم، كما شدد عليها الأحبار الأعظمون الذين لطالما اعتبروا لبنان، بتعدديته الفريدة، وبإرثه الروحي والإنساني، هو أكثر من وطن، هو أرض حوار وسلام، ملتقى للأديان والثقافات، ورسالة حية للعيش المشترك".

وتابع رئيس الجمهورية: "يأتي قداسة البابا إلى لبنان، وقلوب أبنائه مشرعةٌ له من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، من مختلف الطوائف والمكوّنات، يتهيّأون منذ الآن لاستقباله بفرحٍ صادقٍ ووحدةٍ وطنية نادرة، تعكس صورة لبنان الحقيقية. ان لبنان قيادةً وشعبًا، ينظر إلى هذه الزيارة بكثير من الرجاء، في زمنٍ تتعاظم فيه التحديات على مختلف المستويات. ونرى فيها نداءً متجدّدًا إلى السلام، وإلى تثبيت الحضور المسيحي الأصيل في هذا الشرق، وإلى الحفاظ على نموذج لبنان الذي يشكّل حاجةً للعالم كما للمنطقة".

وختم بالقول: "أتوجّه بالشكر العميق لقداسة البابا لاوون الرابع عشر على استجابته لدعوتنا، وعلى محبته للبنان وشعبه. إننا ننتظر هذه الزيارة التاريخية بكثير من الرجاء والفرح، مؤمنين بأنها ستكون محطة روحية ووطنية جامعة، تحمل معها بلسماً للقلوب ودعماً معنوياً كبيراً للبنان في مسيرته نحو النهوض والاستقرار".

جنبلاط: كما استقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم الرئيس السابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط الذي قال لدى مغادرته قصر بعبدا:" ان الزيارة كانت ودّية، والجوّ مطمئن رغم حملات التشكيك غير المدروسة".

واشار الى ان " الجيش اللبناني يقوم بعملٍ جبّار في الجنوب".

مؤتمر استثماري: اعتبر رئيس الجمهورية أن مؤتمر "بيروت وان" الاستثماري المقرر عقده في 18 و 19 تشرين الثاني المقبل، سيكون مناسبة للتأكيد على الدور الاقتصادي للبنان الذي تأثر خلال الاحداث الأخيرة، لكنه بدأ يستعيد عافيته، لافتاً الى ان محاور البحث في هذا المؤتمر ستلقي الضوء على كثير من نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد اللبناني. ولفت الرئيس عون الى أهمية المشاركة الواسعة في هذا المؤتمر للافساح في المجال امام القطاعات المعنية لعرض رؤيتها لمستقبل الاقتصاد اللبناني.

كلام رئيس الجمهورية، جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، حيث عرض الوزير البساط التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر "بيروت وان"، وابرز المحاور التي سيتناولها ومنها: الرؤية الاقتصادية للبنان - ترسيخ المستقبل، إعادة ربط لبنان برأس المال العالمي، القطاع الخاص محرك اقتصاد لبنان، وصنع في لبنان – القطاعات المنتجة في لبنان.

وبعد اللقاء، تحدث الوزير البساط الى الصحافيين، فقال: "تشرفت اليوم برفقة الأستاذ شارل عربيد بلقاء فخامة الرئيس، وكانت فرصة للبحث في الوضع الاقتصادي في البلاد، وعرضنا له بعض الإشارات المتعلقة بتحسن الوضع الاقتصادي بعد فصل الصيف، خصوصا ان سنة 2025 ستكون سنة واعدة للبنان، وهذا ما يعكس ثقة متزايدة بالإصلاحات التي يقوم بها فخامة الرئيس والحكومة".

وأضاف: "معظم الكلام اليوم كان عن المؤتمر الاستثماري الذي اطلقنا عليه اسم "بيروت وان"، ونعمل على تحضيره في وزارة الاقتصاد مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ليعقد في 18 و 19 تشرين الثاني المقبل.

فكرة المؤتمر واضحة، فلبنان قد عاد الى الساحة، وهناك فرص للاستثمار وإصلاحات، ونوع من التفكير الجدي، خاصة من قبل المغتربين والمستثمرين في الخارج، الذين عادوا إلى النظر الى البلد بعد 10 سنوات من الازمات والحروب، وهم يرون ان هناك فرصا للاستثمار فيه.

في هذا المؤتمر نتطلع الى 3 جهات: اولاً القطاع الخاص اللبناني المهتم والمستثمر والذي لديه وجوده في الاقتصاد اللبناني، وهو سيكون مشاركا في المؤتمر. والجهة الثانية هي الاغتراب اللبناني، الذي ينظر الى البلد من منظار سياحي وكأرض لعائلته، ونريد منه ان ينظر الى الاقتصاد في لبنان كفرصة له للربحية والاستثمار. والجهة الثالثة هي المستثمر غير اللبناني، وخاصة العربي. وكان فخامة الرئيس مهتما جدا بما عرضناه له عن المؤتمر، وشجعنا، وسيكون المؤتمر برعايته، وسيفتتحه، وستكون له الكلمة الأولى فيه".

سئل: هل ما زالت الاستثمارات والمساعدات مشروطة بحصرية السلاح؟

أجاب: "هذا المؤتمر هو للقطاع الخاص والمستثمرين الذين ينظرون الى البلد كفرصة استثمارية وربحية. ومن خلال الاتصالات المبدئية التي اجريناها مع المستثمرين والمغتربين، وجدنا استعدادا كبيراً لديهم لإعادة النظر الى البلد، وهم يجدون ان لديه حاجات كثيرة ليصل الى المبتغى، واذا استثمروا في هذا التحول والتغير فهناك ربحية لهم .ونحن لمسنا انه بغض النظر عن السياسة والوضع الأمني، هناك استعداد لديهم للحضور، فنأمل ان يكون المؤتمر ناجحاً.

اما بالنسبة الى المؤتمر نفسه، فسيعقد في الواجهة البحرية في بيروت، من العاشرة قبل الظهر الى الخامسة بعد ظهر اليوم التالي، وستكون هناك 8 محاور للمؤتمر، وستتم عرض الرؤية الاقتصادية للحكومة اللبنانية، كما سيكون هناك عدد من الجلسات المخصصة لمعظم القطاعات الخاصة، كالسياحة والتكنولوجيا، والبنية التحتية وغيرها".

وزير الطاقة والمياه: الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات وزارية وسياسية وامنية.

وفي هذا السياق، عرض رئيس الجمهورية مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي أوضاع وزارته بمختلف مديرياتها والمشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعين النفطي والكهربائي.

رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان: واستقبل الرئيس عون، رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور يرافقه الشيخ احمد عاصي. وقد شكر الشيخ قدور رئيس الجمهورية على الاهتمام الذي يوليه للطائفة العلوية في لبنان عارضا لاوضاعها وحقوقها في الوظائف العامة في إدارات الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية.

اللواء لاوندس: وعرض الرئيس عون مع المدير العام لامن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندس الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل امن الدولة لاسيما في مكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات الرسمية.

اللواء حسن شقير: امنيا أيضا، عرض الرئيس عون مع المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير لعمل المديرية في مختلف المناطق اللبنانية وخصوصا برامج تنظيم رحلات العودة للنازحين السوريين الى بلادهم، والتنسيق القائم في هذا المجال مع الجانب السوري.

المهندس كمال حايك: وفي قصر بعبدا رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك الذي اطلع الرئيس عون على الأوضاع في المؤسسة وعلى الإصلاحات التي تجريها فرق الصيانة فيها في البلدات والقرى الجنوبية المتضررة وفي الضاحية الجنوبية من بيروت، إضافة الى عمليات نزع التعديات على الشبكة والمشاريع المستقبلية لتعزيز وضع الكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

تهنئة اندية رياضة كرة السلة: الى ذلك، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فريق الرياضي على احرازه بطولة ابو ظبي الدولية لكرة السلة، وفريق الحكمة على احتلاله المركز الثاني في بطولة الاندية العربية، ونادي الشانفيل لاحتلاله المركز الثالث في بطولة ابو ظبي.

واعتبر الرئيس عون ان هذه الانجازات تعكس صورة لبنان الحقيقية، لبنان الاصرار، لبنان الارادة الصلبة، لبنان الامل، لبنان العنفوان.

وأعرب الرئيس عون عن ثقته بأن العلم اللبناني سيبقى مرفوعا على المنصات الاقليمية والدولية بفضل جهود ومثابرة اللاعبين اللبنانيين وايمانهم ببلدهم.