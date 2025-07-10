Jul 10, 2025 4:24 PMClock
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الرئيس عون عرض مع السفير البابوي في لبنان، باولو بورجيا، العلاقات بين لبنان والكرسي الرسولي، إضافةً إلى التطورات الأخيرة

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