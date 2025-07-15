Jul 15, 2025 9:45 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون عرض الأوضاع العامة مع النائب السابق هادي حبيش، وتناول اللقاء الإصلاحات المطلوبة، لا سيّما ما يتعلّق بقانون الانتخابات النيابية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o