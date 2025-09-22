Sep 22, 2025 9:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون خلال لقائه رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن: لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في سياستها العدوانية، لأنها بذلك تهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بأسره

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o