Apr 8, 2025 2:49 PMClock
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الرئيس عون خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني: العلاقات بين البلدين متجذّرة تاريخيًا، ونؤكد عزمنا على تفعيلها وتطويرها

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