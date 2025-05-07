May 7, 2025 12:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون خلال استقباله رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد: الظروف الصعبة التي مرت على لبنان باتت وراءنا ونتطلع إلى الأيام الآتية بكثير من التفاؤل

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o