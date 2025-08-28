2:32 PMClock
أبرز الأحداث
الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وشكره على الجهد الذي بذله واسفر عن التوافق للتمديد للقوات الدولية (اليونيفيل) حتى نهاية العام 2027

