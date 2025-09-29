Sep 29, 2025 11:15 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون تسلّم من رئيسة الهيئة العليا للتأديب، القاضية ريتا غنطوس، التقرير السنوي عن أعمال الهيئة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o