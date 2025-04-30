Apr 30, 2025 10:22 AMClock
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الرئيس عون تسلّم رسالة من أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نقلها إليه القائم بأعمال سفارة الكويت لدى لبنان، ياسين الماجد، وتضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت في 11 و12 أيار المقبل

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