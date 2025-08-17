Aug 17, 2025 7:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون: بدأنا بالخطوات التي تعيد الثقة بالدولة من قبل اللبنانيين والخارج، ولا غطاء على أحد حتى عليّ، وأموال المودعين ستعود

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o