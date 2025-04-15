Apr 15, 2025 8:25 AMClock
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الرئيس عون انتقل والوزير منسى الى مكتب قائد الجيش العماد رودولف هيكل ويعقد الان اجتماع في مكتب قائد الجيش، على ان يلتقي الرئيس عون لاحقاً اعضاء المجلس العسكري

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