Jul 4, 2025 9:46 AMClock
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الرئيس عون انتقل إلى مكتب النيابة العامة المالية، حيث التقى النائبة العامة بالنيابة القاضية دورا الخازن، وذلك في حضور الوزير عادل نصار، والقضاة سهيل عبود، جمال الحجار، وأيمن عويدات

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