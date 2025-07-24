Jul 24, 2025 1:32 PMClock
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الرئيس عون امام وفد الرابطة المارونية : امامنا تحديات كبيرة سنواجهها بتضامن اللبنانيين ووحدتهم ، ومسيرة الإصلاحات انطلقت ولدينا الكثير لنقوم به، وإصلاح الادارات اجراء اساسي لأن الإدارة السيئة توازي الفساد

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