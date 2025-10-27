المركزبة - اكد السفير المصري علاء موسى ان ما أخذه شكل الخروقات الاسرائيلية ضد لبنان والمدى الذي وصلت اليه، يستدعي ان يكون هناك تحرك من اصدقاء لبنان ومن لهم علاقات مع مختلف الاطراف لوقف هذا الامر، والتوصل لحل جذور المشكلة من اساسها.

واكد ان كل المؤشرات التي تأتي من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "تشير الى انه يسعى الى تحقيق مصلحة لبنان ولديه مقاربة موضوعية ونحن ندعمها بالكامل"، مشددا على وقوف مصر الى جانب لبنان.

مواقف السفير المصري جاءت بعد زيارته قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، حيث استقبله الرئيس عون وعرض معه لاخر التطورات في ضوء تطور الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وبعد اللقاء، ادلى السفير موسى بالتصريح الآتي: كان اللقاء مهما للغاية وفرصة لأعرض على فخامة الرئيس عون تقييم مصر للاوضاع التي تمر بها المنطقة، خاصة بعد التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار في غزة وما يترتب عليه من امور. كما تم التطرق خلال اللقاء الى الاوضاع في لبنان خصوصاً أن الامور تتطور، وهناك خروقات واعتداءات اسرائيلية على لبنان وبأشكال متنوعة من حيث المدى الجغرافي او من حيث الاستهدافات، او وتيرة الاعمال وهذا ما يجب التحوط منه بشكل كبير".

تابع: "كما استمعت من فخامة الرئيس حول ما يقوم به من جهد في عدد من الملفات، ومنها ملف حصرية السلاح في يد الدولة، وحديثه عن مسألة استعداد لبنان للدخول في مفاوضات من اجل الوصول الى تسوية نهائية لقضية الخروقات الاسرائيلية وللاحتلال الاسرائيلي لمناطق في لبنان. وكانت فرصة ايضاً للتأكيد للرئيس عون على ان مصر تقف بشكل كامل وواضح الى جانب مقاربته والخطوات التي يقوم بها في هذا الموضوع. وأنا اعتقد ان مصر لديها القدرة على تقديم يد العون في هذا المجال. وقد استمعت من فخامته على تصوره لكيفية ادارة هذه الخطوة وما يمكن العمل عليه في المستقبل. وكان اللقاء في غاية الاهمية، كما تناولنا الزيارة المرتقبة لدولة الرئيس نواف سلام لمصر في نهاية هذا الاسبوع، وستكون فرصة ايضاً لتطرح مصر على دولته امورا متعلقة بالوضع في لبنان وبمختلف التحديات.

سئل: هناك وفد استخباراتي مصري سيصل الى لبنان في الساعات المقبلة، وقد علمنا ان مصر تجري اتصالات معلنة او غير معلنة من اجل كبح اي اعتداءات وخروقات اسرائيلية، فهل هذا الوفد سيحمل رسالة من الرئيس السيسي ام ان هناك اتصالات تجري على الصعيد الديبلوماسي فقط؟

أجاب:" في ما يخص ملف لبنان، هناك تعاون وتنسيق كامل على المستوى السياسي او المستوى الامني، وهذه امور يتم التشاور فيها مع الجانب اللبناني. وكما قلت لكم إن ما يحدث في المنطقة، وما أخذه شكل الخروقات الاسرائيلية ضد لبنان والمدى الذي وصلت اليه، هذه الخروقات تستدعي ان يكون هناك تحرك من اصدقاء لبنان ومن هم لهم علاقات مع مختلف الاطراف، لعله وعسى يتم استخدام هذه العلاقات بالشكل الملائم ما يساعدنا اولا على وقف هذا الامر، وثانياً ان نصل لحل جذور المشكلة من اساسها. وهذا الدور تقوم به مصر على المستويين السياسي والامني، وفي هذا السياق تأتي زيارة الوفد المصري غداً.

سئل: الى اي مدى هناك امكانية ان ينسحب الاتفاق الذي جرى في غزة على لبنان؟ وما المطلوب منه في هذا الاطار؟

اجاب:"نحن نقول ان وقف اطلاق النار في غزة جعل الجميع يلتقط انفاسه، ومن المفترض ان تنعكس تهدئة الاوضاع في غزة ايجاباً على المنطقة وتجعلنا نهتم بملفات اخرى ليتم تسويتها بالشكل السلمي والمناسب كي لا تتطور الى ابعاد اخرى. ونحن ننظر الى ما تم في غزة بشكل ايجابي ونرجو ان ينسحب على ملفات اخرى في المنطقة على رأسها الملف اللبناني. وكما بذلت مصر جهداً في تسوية الامور في غزة، وهي قضية لا يزال امامها اشواطا كثيرة لتقطعها، ولكن بدأنا بالخطوة الاولى، فاننا نرجو ان نستغل علاقات مصر مع مختلف الاطراف لمساعدة لبنان على الخروج من هذه المرحلة الشائكة، لأنه في الحقيقة يجب اخذ الحيطة مما يمر به لبنان ومحاولة ايقافه في اسرع وقت ممكن، ومن ثم ننظر في كيفية حل المشكلة من جذورها.

سئل: هل مصر ستكون هي الوسيط في التفاوض غير المباشر الذي يقوم به لبنان؟

أجاب:" إن مصر لم تبدأ الآن بالمساعدة في الملف اللبناني، بل هناك جهود مصرية منذ فترة طويلة، منذ بدأت مسألة جبهة اسناد غزة، ونحن نسعى الى التأكيد على انه لا بد من تهدئة الاوضاع، ولا بد من وأد كل الظروف التي تؤدي الى تطورها بشل سيء ونحن الآن نواصل هذا الامر، ولذلك نقوم بالتنسيق مع الدولة اللبنانية التي لا بد من الاستماع من جميع أركانها، وعلى رأسهم فخامة الرئيس عون الى اي اتجاه يريدون ان تذهب الامور، وفي الحقيقة كل المؤشرات التي تأتي من الرئيس عون تشير الى انه يسعى الى تحقيق مصلحة لبنان ولديه مقاربة موضوعية ونحن ندعمها بالكامل.

سئل: هل زيارة مدير المخابرات المصرية للبنان غدا تحمل تهديدا ام تحمل مبادرة جديدة؟ لأن بعض الصحف ذكر بأن زيارته تحمل تحذيرا للبنانيين من ان هناك كلاما عن حرب ضروس ستحصل ضد لبنان؟

اجاب: سأؤكد لكم مرة اخرى ان ما يحصل من تطور في الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، سواء في مداها الجغرافي، او في وتيرتها او في اهدافها او نوع الاهداف يجعلنا في الحقيقة نحتاط مما هو قادم في المستقبل. فعندما تتحدث مصر، او تتحرك، او يتوسط بعض المسؤولين المصريين لس بهدف التحذير، ولا لنقل رسائل تهديد بل هي تسعى الى مشاركة الطرف اللبناني في ما تراه من امور يجب اخذ الاحتياط منها. وهذه هي المقاربة المصرية وما تقوم به مصر على مستوى مسؤوليها.

المجمع الثقافي الجعفري لحوار الاديان: واستقبل رئيس الجمهورية وفد المجمّع الثقافي الجعفري لحوار الاديان الذي اطلع الرئيس عون على المهام التي يقوم بها المجمّع على صعيد نشر ثقافة الحوار والتواصل بين اللبنانيين. وتحدث باسم الوفد رئيس المجمع الشيخ محمد الحاج الذي شكر الرئيس عون على اهتمامه بنشر ثقافة الحوار، مشيرا الى "ان خطاب القسم يتماشى مع التطلعات والافكار التي يؤمن بها المجمع الثقافي الذي يهتم بنشر الوعي بين المواطنين عبر تنظيم الندوات وحلقات الحوار لتقريب وجهات النظر بين الاطياف الاسلامية والمسيحية، كما بين تلك المذهبية والسياسية، بالتنسيق مع مؤسسات سويسرية والمانية تدعم هذا العمل. وتمنى على الرئيس عون تشجيع نشاطات المجمع التي تصب في خدمة ارساء الحوار والقدرة الحوارية بين مختلف الاطياف اللبنانية.

كما تمنى الشيخ الحاج على الرئيس عون الدعوة الى حوار واسع وشامل "في ضوء الانقسام العامودي في البلد لما من شأنه ان يعزز الروح التكاملية لبناء الوطن الذي يعتبر الخاسر الوحيد من استمرار الخلافات، لا الاحزاب او المذهبية او الطائفية"، منوها بالانجازات التي تحققت في السنة الاولى من العهد، وأهمها الحفاظ على السلم الأهلي.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد ومثنيا على الجهود التي يقوم بها في سبيل ارساء الحوار ومبدأ التلاقي بين اللبنانيين. وشدد على اهمية لغة الحوار في الحفاظ على الوطن، لافتاً الى ان لا وجود لاي انقسام بين اللبنانيين الا على مستوى الطبقة السياسية. وقال:" اننا لا نرى وجودا لهذا الانقسام الحاد على المستوى الشعبي بل على العكس، وخير دليل على ذلك الاتصالات التي وردتنا من مختلف الاطراف التي ترغب بالمساعدة في التحضير لزيارة البابا الذي سيزور لبنان اواخر الشهر المقبل. ولهذا الامر ابعاد على مستوى التكاتف الوطني. وهذا لا يعني اننا لسنا في حاجة الى حوار، فهو اساسي لازالة رواسب الحرب الطائفية والمذهبية التي دمرت لبنان، ونعوّل في ذلك على دور وسائل الاعلام كما على دوركم ونشد على ايديكم لتواصلوا هذه الرسالة ".

اضاف: "إن سماحة الامام موسى الصدر كان يقول ان مشكلتنا في لبنان تكمن في اننا نعمل للمصلحة الشخصية وليس للمصلحة العامة. وانا اقول مهما كانت المشكلة ونوعها وحجمها، فهي لا تحل الا عبر الحوار والتحاور وهذا ما اشدد عليه دائماً. ونحن جميعاً نتفيأ تحت ظل العلم اللبناني ونحمل هوية واحدة، وحق الاختلاف مقدس ولكن حق الخلاف غير مسموح به. فولاؤنا يجب ان يكون للبنان وللمصلحة اللبنانية وكل شخص على دينه الله يعينه. وهذا الاختلاف هو ثروة للبنان الذي وصفه البابا يوحنا بولس الثاني بوطن الرسالة، وإذا ما فُقدنا هذا النموذج فيه، فتأكدوا انه سيفقد في المنطقة ككل".

وختم الرئيس عون مؤكداً على "أن الحوار هو خيار اللبنانيين جميعا، وجميعنا نعيش تحت سقف واحد، إما ان ينهار هذا السقف علينا جميعا، او نعمل لإعادة لبنان الى عصره الذهبي."

النائب السابق زياد القادري: سياسيًا، استقبل الرئيس عون النائب السابق زياد القادري الذي اوضح بعد اللقاء انه عرض الاوضاع المحلية والظروف التي تمر بها البلاد وما تواجهه من تحديات على مختلف الصعد.

واضاف: "اكدت خلال اللقاء على دعم مسيرة العهد وحكمة الرئيس عون وقيادته لدرء الاخطار بما يؤمن مصلحة الدولة واستقرارها وترسيخ اسسها. وتوقفنا خصوصاً عند المواضيع الداخلية وضرورة معالجة الملفات كلها بشفافية وحوكمة بهدف تعزيز ثقة اللبنانيين والعالم بدولة المؤسسات القائمة على ركائز العدالة والحوكمة والشفافية" .

الوزير السابق عبد الله فرحات وجمعية “جوائز بيروت الذهبية”: واستقبل الرئيس عون الوزير السابق عبد الله فرحات مع وفد من جمعية "جوائز بيروت الذهبية" برئاسة السيد محمد حلواني الذي اطلع الرئيس عون على النشاطات التي تقوم بها الجمعية على الصعيدين الاجتماعي والانساني والفني. ووجه دعوة لرئيس الجمهورية لحضور معرض السفارات الذي تنظمه الجمعية في الوسط التجاري بعد غد الاربعاء وتشارك فيه 30 سفارة عربية واجنبية. ولفت الى نشاطات ثقافية وسياحية واجتماعية تقوم بها الجمعية التي لا تهدف الى الربح وتمتد في مختلف المناطق اللبنانية.

وفد نيابي: من جهة أخرى، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على ان ما يشدد عليه هو ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في شهر أيار المقبل، وان من حق اللبنانيين المنتشرين في الخارج ان يشاركوا في الحياة السياسية اللبنانية لانهم ليسوا فقط للمساعدة المادية لعائلاتهم بل لهم الحق في ان يكون لهم الرأي في مستقبل بلدهم. واضاف:" انا وانطلاقا من احترامي لمبدأ فصل السلطات فاني اعتبر ان مجلس النواب هو الذي يقرر، لكن للمنتشرين حقا علينا يجب احترامه. اكرر ان ما يهمني هو ان تجري الانتخابات في موعدها".

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا نيابيا حضر الى قصر بعبدا مطالبا باجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ راهنا.

وضم الوفد النواب: علي حسن خليل، محمد الخواجة، فادي علامة، غازي زعيتر، علي خريس، قاسم هاشم، جهاد الصمد، حسن فضل الله، امين شري، علي عمار وحسين الحاج حسن.

وعرض النائب علي حسن خليل باسم أعضاء الوفد وجهة نظرهم حيال اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ، كما تحدث عدد من النواب حول الموضوع نفسه عارضين لمواقفهم من الدعوات الى الغاء الدائرة 16 الواردة في القانون الحالي.

تصريح النائب خليل: وبعد اللقاء تحدث النائب خليل للصحافيين فقال:

"تشرفنا اليوم بلقاء فخامة الرئيس وتداولنا معه في ما يجري من نقاش حول قانون الانتخاب ومحاولة بعض الكتل اقتراح تعديل على القانون النافذ والمعمول به. وقد أكدنا لفخامته اولا ان القانون النافذ هو قانون حائز على إجماع من قبل المجلس النيابي وكان نتاج نقاش وطني طويل توصلنا فيه الى صيغة لتمثيل الاغتراب عبر اقرار الدائرة السادسة عشرة التي اعتبرت انجازا كبيرا في حينه. واليوم هناك محاولة لتعديل هذا القانون بما يتنافى مع الاصول التي يجب ان تراعي ان هذا القانون كان دائماً نتيجة توافق لبناني واسع يمارس فيه اللبنانيون قناعاتهم على قدم المساواة.

وقد لفتنا فخامة الرئيس الى ان هناك شرائح واسعة من اللبنانيين موجودة في بلاد الانتشار، ليس لديها اليوم قدرة على ممارسة دورها بحرّية مطلقة، تسمح لها بالتعبير عن خياراتها، وبالتالي هذا الامر يعطل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الناخبين. ونحن حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها من دون اي تعديل على الاطلاق كما من دون اي تأجيل، وحريصون على تطبيق هذا القانون وندعي الجميع للالتزام به والانخراط جدياً للتحضير للانتخابات على هذا الأساس".

وأضاف:" من هنا نتمنى على الحكومة ان تلحظ وتأخذ في الاعتبار ان مناقشة مثل هذا الامر ستؤدي الى شرخ والى انقسام وطني كبير. وللمناسبة، ولأنني سمعت من على هذا المنبر أنه ليس هناك امكانية لتطبيق القانون في ما يتعلق بالدائرة السادسة عشرة من قبل بعض الزملاء الذين تحدثوا عن هذا الامر، أريد أن أؤكد ان القانون واضح في المادة 23 ويدعو الى تشكيل لجنة من قبل وزيري الخارجية والداخلية، وهذه اللجنة تم تشكيلها في العام 2021 وتتضمن تمثيلاً لكل الوزارات والادارات المعنية وكانت واضحة واعدت تقريرها الذي يوزع هؤلاء النواب، ووضعت الاطر التنفيذية بدءا من آليات الترشح وصولاً الى الحساب المالي والمراقبة وكل ما يتصل بالعملية الانتخابية. وقد سلمنا فخامة الرئيس نسخة عن هذا التقرير الذي يرد برأيي على كل النقاش المفتوح اليوم حول عدم القدرة على تطبيق القانون النافذ حالياً. وأي تجاوز لهذا الامر، يشكل انقلابا على الانتظام العام للقوانين وتحديداً قانون الانتخاب".

سئل: ما هو ردكم على الكلام الذي قيل بأن الرئيس بري يخطف مجلس النواب مجدداً ولديكم قلق كثنائي أنه في حال تعديل القانون واقتراع المنتشرين لـ 128 نائبا، من تغيير موازين القوى داخل مجلس النواب؟

اجاب: "إن الرئيس بري كان دائماً واليوم أكثر من اي وقت آخر، حريصا على عمل المجلس النيابي كما هو حريص حتى على الذين يعطلون عمل المجلس النيابي والتشريع والقيام بواجب المجلس الاول وهو اقرار القوانين الاصلاحية ومواكبة عمل الحكومة. وغداً هناك جلسة لمجلس النواب، وسنرى من يعطل انعقاد المجلس، او من سيغيب عن الجلسة، ويحاول تعطيل انعقاد المجلس. وهذا الامر في الحقيقة هو مردود على اصحابه، وجزء من التعبئة السياسية والتي يفترض اصحابها انه من خلالها سيكون لديهم جمهور أوسع. وأنا ادعو هؤلاء للتركيز على الانتخابات النيابية لأنها ستحصل في مواعيدها".

وتابع:" الجميع يعلم انه ليس لدينا قلق من جمهورنا وتمثيلنا في الخارج، ولكن كما ان هناك حرية للمرشح بأن يعبر عن موقفه والمواقف التي نسمعها، للناخب ايضاً الحق في حرية الاختيار. وجميعنا يعلم ان الظروف الموضوعية اليوم لا تسمح لجمهور واسع من اللبنانيين، وهو جمهور جزء كبير منه يؤيدنا، ان يمارس حقه في الاقتراع، ولا أحد اليوم يشك بحجمنا التمثيلي في الخارج او حجم الناس الذين يعترضون على هذا الامر في الخارج. ولكن المشكلة في قدرتهم على المشاركة او عدم المشاركة. وما يهمنا لفت النظر اليه اليوم، هو أنه لا احد يتكلم عن تصويت المغترب لنائب في قارة. هناك الدائرة 16، التي تضم 6 نواب، والمغتربون يشاركون بتسمية هؤلاء الستة، وتسمية اللوائح، والخيار السياسي، وهذا النموذج هو الاكثر اعتماداً في الدول التي تعتمد تصويت الاغتراب.

سئل: ما تقييمكم للعريضة النيابية وتوقيع النواب؟

اجاب: هناك الكثير من الكلام عن ان هناك عريضة وقع عليها 67 نائبا. اولاً من وقّع على العريضة هم 42 نائبا. وليس هناك عريضة بالمطلق تقدم بها 67 نائبا، فليس لها مكان قانوني ودستوري في هذا المعنى. ونحن نتحدث عن 42 توقيعا ارسلوا الى المجلس النيابي، في المقابل، هناك اقتراحات قوانين تنسجم مع الطائف ومع ما سمعناه من الحكومة الحالية ورئيسها تحديدا في ما يتعلق بإنشاء مجلس شيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي تطبيقا للمادة 22 من الدستور، وهذا الامر، للأسف قاطعته الكتل النيابية التي تطالب الآن بإجراء تعديلات على القانون".

سئل: هل زيارتكم اليوم للقصر الجمهوري هي رد على الزيارة التي قام بها زملاء لكم في السابق ؟ وانتم تقولون انهم لا يتعدون 42 نائبا ولكنهم تمكنوا من تعطيل النصاب ولم تتمكنوا من عقد الجلسة، ما يعني انهم يشكلون شريحة كبيرة من اللبنانيين المقيمين والمغتربين.

اجاب: "صحيح، ولكن الحكم بيننا هو وجود قانون نافذ، وعندما يكون لدينا قوانين نافذة، لا يجوز ان يقوم احد وفقاً لمصالحه، بفرض ارادته على الآخرين.

الامر الآخر، كان لدينا اقتراحات قوانين وما زالت موجودة، ويتم مناقشتها في المجلس النيابي ولكن للاسف هذه الكتل تعطل انعقاد اللجان الفرعية الخاصة بها".

سئل: لقد تم فقط تعليق الجلسات لاسبوعين.

اجاب: "كلا، هذا كلام غير دقيق. فأولاً موضوع قانون الانتخابات طُرح في اللجان المشتركة، وعندما طرح تم تعطيل النصاب من قبل بعض الكتل".

وأكد النائب خليل في الختام رداً على سؤال أن الانتخابات ستجري في مواعيدها.

وفد من المهندسين المتقاعدين: وبعدالظهر، استقبل رئيس الجمهورية، وفداً من المهندسين المتقاعدين، برئاسة المهندس ناصر البعيني، الذي ألقى كلمة في مستهل اللقاء اقترح فيها الاستعانة بالمهندسين المتقاعدين للتطوع في إعادة الاعمار وتقديم دراسات واقتراحات في تطوير وتنظيم مؤسسات الدولة.

وأوضح البعيني، ان المتقاعدين بادروا الى تشكيل لجنة من المهندسين والمعماريين، وضعت دراسة أولية لمتطلبات إعادة الاعمار بإشراف نقابة المهندسين، على أن تمرّ عبرها كل المخططات للتدقيق بمواصفاتها وبدعم من نقيب المهندسين فادي حنا، ورئيس فرع المهندسين المدنيين الاستشاريين في النقابة.

وأضاف:" من المهام التي نقترحها ونتطلع الى إنجازها بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على هيكلية الإدارات وتحديثها وغربلة الوظائف واستحداثها، هي تدريب الموظفين على المهام المستحدثة".

كما عرض البعيني للرئيس عون واقع المهندسين المتقاعدين ومطالبهم، مشيراً الى تقاضي المهندس المتقاعد ما يقارب 240 دولاراً شهرياً، وهو اقل حتى من الحد الأدنى للأجور، معتبراً ان التزام لبنان بقوانين التقاعد، يجب ان يشمل التغطية الصحية. كما طالب بتخفيض بعض الفواتير للمتقاعدين كفواتير الماء والكهرباء، وبتعديل قانون صندوق التقاعد للمهندسين، لجهة مشاركة المتقاعدين في لجنة إدارة صندوق التقاعد.

الرئيس عون شكر من جهته المهندسين المتقاعدين على مبادرتهم، ووضعهم خبراتهم المتراكمة في خدمة الصالح العام، وأكد لهم متابعته لمطالبهم، كما المطالب المحقة لجميع المتقاعدين في لبنان، الذين يتحملون بشكل قاس أعباء الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد.

الوزير السابق نهاد المشنوق: واستقبل الرئيس عون الوزير والنائب السابق نهاد المشنوق، وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.

