Apr 12, 2025 8:09 PMClock
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الرئيس عون: الكل اجمع ان الصواريخ المجهولة من جنوب لبنان مؤامرة خبيثة على بلدنا تستهدف إستقراره وأمن اللبنانيين

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