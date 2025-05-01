May 1, 2025 3:07 PMClock
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الرئيس عون : الدولة ملتزمة حماية حقوق العمال وتحسين ظروفهم والإصلاحات تخلق فرص عمل للشباب وتؤمن الحماية الاجتماعية

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