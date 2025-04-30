Apr 30, 2025 7:06 PMClock
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الرئيس عون: الجيش يقوم بجهد جبار وينفذ المهمات الموكلة اليه رغم كل الظروف الصعبة وهو يصادر الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية ونطالب دائماً الدول بتجهيزه ومساعدته

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