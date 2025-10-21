استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوزير السابق ميشال فرعون مع وفد. وقال فرعون بعد اللقاء:"دعونا فخامة الرئيس الى المشاركة في اللقاء التشاوري من أجل الاعداد لمؤتمر مبني على: لقاء تشاوري ، ومن ثم إصدار الجزء الثاني من كتاب :"حياد لبنان واللبنانيين، إقفال لبنان الساحة والساحات" بمشاركة النمسا وخبراء وجامعيين لبنانيين عن حياد لبنان الرسمي في التطبيق وفي الثقافة والذاكرة والتربية".



اما النائب وليد البعريني فقال بعد لقائه الرئيس عون:"نؤيد مواقف الرئيس في ما خص موضوعي التفاوض وحصرية السلاح، وتعاطيه بحكمة في هذين الملفين يجنب لبنان اي صدام داخلي".