Jun 30, 2025 1:19 PMClock
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الرئيس عون : البعض يُطالب بمحاربة الفساد شرط ألّا تقترب منه، ومن المؤسف أنّ كثيرين يسعون إلى التغطية على الفاسدين

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