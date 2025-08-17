Aug 17, 2025 7:23 PMClock
أبرز الأحداث
الرئيس عون: الاتصالات مع إسرائيل هي من خلال الأميركيين والفرنسيين والأفرقاء الذين يحبون أن يساعدوا فقط، ولكن ليس هناك أي طرف أو وسيط يتولى أي حوار لبناني- إسرائيلي

