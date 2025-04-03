Apr 3, 2025 3:16 PMClock
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الرئيس عون اطّلع من وزير الطاقة والمياه جو الصدي، على مسار تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، وعلى المحادثات مع شركة "توتال" حول ملف التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المائية اللبنانية

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