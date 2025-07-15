المركزية - أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن "لبنان بلد صناعي وتشكل صناعاته رافعة أساسية للاقتصاد الوطني"، كما أكد حرصه والحكومة على "حماية هذا القطاع من التهريب ومعالجة مشاكل الضرائب والجمرك وغيرها من المسائل التي يشكو منها الصناعيون"، الذين وصفهم بـ"صناع الأمل لمستقبل اقتصادي واعد"، مثنيا على "غيرتهم على هذا القطاع الحيوي".

كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله وفدا من مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني الذي ألقى كلمة في مستهل اللقاء، عرض فيها لواقع القطاع الصناعي، وقال: "هذا القطاع واجه كل تحديات السنوات الأخيرة وظل ناهضا، حيث يبلغ ناتجه السنوي حوالى 12 مليار دولار، بما يعادل ثلث الاقتصاد الوطني، وهو ركن أساسي فيه".

وأكد الزعني أن "لبنان بلد صناعي بعكس ما يعتقده البعض، حيث يبلغ عدد العاملين في مجال الصناعة نحو 220 ألف شخص"، مشددا على ان "الصناعة اللبنانية تشكل مصدرا مهما لإدخال النقد الأجنبي الى لبنان من خلال الصادرات التي تصل حتى الى اميركا واوروبا، وهي تؤمن قسما كبيرا من حاجات السوق المحلي لأن انتاجنا الصناعي متنوع".

ولفت إلى "وجود إحساس لدى الصناعيين بأن هناك محاولات لتهميش هذا القطاع"، مؤكدا أن "هناك مؤهلات كافية لدى الشباب اللبناني للحفاظ عليه وتطويره"، وشكا من "ارتفاع الضرائب على الصناعة المحلية، مما يعيق قدرتها على منافسة الصناعات الأجنبية".

وعرض الزعني لسلسلة مطالب لتحسين الواقع الصناعي في لبنان وأبرزها، "اعتماد تسعيرة كهرباء خاصة بالصناعيين وتخفيض رسمي للاشتراك والتأهيل، السماح بإستيراد المحروقات للصناعيين مباشرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 20/5/ 2004 وتعديلاته، اجراء تسوية ضريبية كما جرت العادة بعد كل أزمة، الإعفاء من دفع الضريبة على القيمة المضافة TVA على المواد الأولية المستوردة للصناعة لدى الجمارك في المرفأ ودفعها عند بيع المنتج، معالجة الاقتصاد غير الشرعي (تهرب وتهريب)، إقرار رسوم نوعية لحماية الصناعة المحلية الإستراتيجية من الإغراق، إعادة العمل بقانون إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل وتعديله ليصبح 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة، اجراء التعديلات اللازمة لتسديد القروض الجديدة بعملة القرض الممنوحة به، إقرار قانون دعم الصناعة الذي يعطي الصناعة الوطنية افضلية 20 بالمئة في مشتريات الدولة والبلديات، معالجة موضوع منع الصدرات اللبنانية من دخول المملكة العربية السعودية وزيادة عامل الإستثمار في المصانع".

الى ذلك، شهد قصر بعبدا اليوم لقاءات وزارية وسياسية وديبلوماسية.

وزاريا، استقبل الرئيس عون وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان التي اطلعته على النشاطات والمهرجانات الرياضية التي تعتزم الوزارة تنظيمها خلال فصل الصيف في عدد من المناطق اللبنانية تحت شعار "الرياضة للجميع" والتي تشارك فيها اتحادات رياضية عدة.

كذلك اطلعته على الخطوات المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية للرياضة في خلال مؤتمر تعتزم الوزارة عقده في شهر أيلول المقبل برعاية الرئيس عون وحضوره، وهذا المؤتمر يعقد بالتنسيق مع منظمات دولية.

عبد المسيح: نيابيا، استقبل الرئيس عون النائب اديب عبد المسيح الذي عرض معه للموقف اللبناني الرسمي من التطورات الأخيرة في البلاد والأوضاع الإقليمية. كما تطرق البحث الى الحملة التي تقوم بها الدولة لمكافحة الفساد، فضلا عن حاجات الشمال عموما ومنطقة الكورة خصوصا.

حبيش: واستقبل الرئيس عون النائب السابق هادي حبيش وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والإصلاحات المطلوبة لا سيما في قانون الانتخابات النيابية. وتطرق البحث أيضا الى الاتصالات الجارية لتحقيق حصرية السلاح، إضافة الى حاجات منطقة عكار خصوصا والشمال عموما.

المجلس المسيحي للتنسيق: واستقبل الرئيس عون وفدا من " المجلس المسيحي للتنسيق" ضم الدكتور فؤاد ابي ناضر، المحامي نعوم فرح، الدكتور ناجي حجار وجان شمعون، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على نشاطات المجلس في مختلف المناطق اللبنانية من خلال المؤسسات التي انشأها وتعنى خصوصا بمشاريع إنمائية وزراعية وصحية وغيرها، لا سيما لجهة تثبيت اللبنانيين في قراهم والمحافظة على الوحدة الوطنية بين مختلف الفئات اللبنانية.

واكد الوفد ان المجلس يركز على القيام بمشاريع لها طابع وطني.

رامي مرتضى: وفي قصر بعبدا، سفير لبنان في لندن رامي مرتضى.

وواصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، فاستقبل النائب بولا يعقوبيان، وعرض معها الأوضاع العامة والتطورات السياسية الراهنة.

النائب السابق منصور غانم البون

واستقبل الرئيس عون النائب السابق منصور غانم البون، الذي أوضح بعد اللقاء انه شكر رئيس الجمهورية على الاهتمام الذي اولاه بوضع مرفأ جونيه السياحي، ما أدى الى إعادة فتحه للحركة البحرية السياحية، الامر الذي ينعش المنطقة ويعزز السياحة فيها. كما عرض مع الرئيس عون ضرورة استكمال تنمية المشاريع الإنمائية التي توقف العمل فيها، وتلك التي تحتاج الى تنمية.

وفد رياضي

واستقبل الرئيس عون رئيس الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية السيد حسنين مقلد وامين سر الاتحاد السيد حسن قعيق يرافقهما البطل اللبناني الدولي ايتيان الشاعر الذي حل في المركز الأول في بطولة العالم للقوة البدنية التي انتهت قبل أيام في مدينة كمنيتس في المانيا، والبطلة العالمية جويا خير الله اول لاعبة لبنانية تحرز بطولة العالم للناشئات في العام 2023 وبطولة آسيا 2021، إضافة الى تحطيم عدة ارقام قياسية عالمية وقارية.

واطلع الوفد الرئيس عون على الإنجازات التي يحققها الابطال اللبنانيون ومنهم البطل الشاعر الذي فاز بلقب بطل العالم في فئة 120 كيلوغرام ضمن بطولة العالم المفتوحة للقوة البدنية الكلاسيكية. وقد نافس الشاعر نخبة من ابرز الرياضيين العالميين وتمكن من حسم اللقب في نهائي حافل بالاثارة حتى المحاولة الأخيرة بفضل تركيزه العالي والتخطيط الدقيق لادائه.

وأوضح مقلد انه في الترتيب العام للمنتخبات المشاركة في البطولة حل المنتخب اللبناني في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة بين 56 دولة. وأضاف: اما بالنسبة الى البطلة جويا خيرالله فقد حققت إنجازات في بطولات عالمية وقارية وفتحت صفحة رياضية جديدة في تاريخ الرياضة اللبنانية للسيدات لتصبح اول ناشئة دون العشرين عاما تحرز المركز الأول في بطولة العالم للقوة البدنية في تركيا العام 2021.

وهنأ الرئيس عون كلا من البطلين الشاعر وخير الله على البطولات التي حققاها

متمنيا لهما التوفيق والنجاح الدائم، وقال: رفعتما اسم لبنان عاليا وكنتما الصورة المشرقة لبلدكما الذي يعتز بالشباب والشابات الذين يحققون بطولات عالمية في جميع الألعاب.

