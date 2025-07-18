Jul 18, 2025 5:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون اطّلع من وزيرة البيئة على خطة عمل الوزارة خصوصاً في ما يتعلّق بالإصلاحات البنيوية والقطاعية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o