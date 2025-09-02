Sep 2, 2025 1:49 PMClock
الرئيس عون اطّلع من رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليّة على عمل الهيئة والنصوص القانونية التي تنظّم مسؤولياتها

