Jul 18, 2025 6:03 PMClock
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الرئيس عون استقبل وزير الدفاع اليوناني الذي ابدى رغبة بلاده في تقديم مساعدات للجيش اللبناني وشكره على دعم بلاده للجيش مقدراً مواقف أثينا المؤيدة للبنان في كل المجالات

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