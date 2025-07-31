استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا مع وفد مرافق من قيادة المنطقة، وذلك في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت السيدة ليزا جونسون.

في مستهل اللقاء، قدم الجنرال كوريلا للرئيس عون التهاني بعيد الجيش، ثم جرى عرض التعاون القائم بين الجيش اللبناني والجيش الأميركي وسبل تطويره في المجالات كافة. كما تطرق البحث الى الوضع في الجنوب حيث نوه الجنرال كوريلا بما حققه الجيش اللبناني حتى الان بعد انتشاره في معظم البلدات والقرى الجنوبية، في انتظار ان يستكمل الانتشار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.

وتطرق البحث أيضاً الى المواقف الثابتة للرئيس عون في ما خص حصرية السلاح وردود الفعل عليها داخليا وخارجيا. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني المعبّر وحده عن إرادة اللبنانيين في رؤية وطنهم حرا وسيدا ومستقلا. وتناول البحث الوضع في سوريا وتطور العلاقات بين البلدين الجارين.

الوزير السابق هنري خوري

وفي قصر بعبدا وزير العدل السابق هنري خوري ورئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضية جويل فواز.

