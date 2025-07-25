Jul 25, 2025 8:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون استقبل سفير دولة فلسطين في لبنان، السفير أشرف دبور في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان وانتقاله إلى منصب جديد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o