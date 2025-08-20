12:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون استقبل سفيرة كندا لدى لبنان Stefanie McCollum في زيارة وداعية وأشاد بدورها في تعزيز العلاقات اللبنانية - الكندية خلال فترة عملها الدبلوماسي في لبنان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o