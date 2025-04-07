Apr 7, 2025 5:36 PMClock
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الرئيس عون استقبل رئيسي جامعة الحكمة والجامعة اللبنانية مشددا على الفكر والعلم والمعرفة: هي الكنز اللبناني الحقيقي الذي لا ينضب

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