المركزية - استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس النواب نبيه بري واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.

وبعد اللقاء، قال الرئيس بري: "كالعادة كان اللقاء مع فخامة الرئيس ممتازاً، عرضنا فيه مواضيع الساعة واطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعته في جو ما حصل في بيروت قبل أيام". ورداً على سؤال عما اذا كانت الأمور تتجه نحو الأفضل، أجاب الرئيس بري: "ان شا الله خير".

قائد الجيش: واستقبل الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، واطلع منه على الأوضاع الامنية في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة، والمهام التي يقوم بها الجيش على كل الأراضي اللبنانية. وخلال اللقاء، قلّد الرئيس عون العماد هيكل وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها، واستناداً الى المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/6/1959، وتعديلاته (نظام الاوسمة)، وبناء على المرسوم الرقم 1300 تاريخ 19 أيلول 2025.

النائب فريد الخازن: واستقبل الرئيس عون الوزير السابق النائب فريد هيكل الخازن، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد. وبعد اللقاء، تحدث النائب الخازن فقال:

"تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية، وأكدت له وقوفي الى جانب الرئاسة في مسار عملية إعادة بناء الدولة اللبنانية، وقيام دولة قوية، بمؤسسات قوية، وإدارة يحكمها الإصلاح والقانون، ودعمي لكل المهام التي يقوم بها فخامة الرئيس اليوم تطبيقا لخطاب القسم.

واطلعني فخامته على زيارته الى الأمم المتحدة، واكد لي انها زيارة ممتازة وفعالة، التقى خلالها بالمسؤولين الذين يفترض أن يلتقيهم، وكانت نتيجة هذه اللقاءات إيجابية للبنان، واكد ان المناخ الغربي تجاه لبنان ليس مناخا سلبيا، بل بالعكس هو مناخ إيجابي والأمور العالقة هي قيد المعالجة، والغرب متفهم بشكل او بآخر، وداعم لما يقوم به فخامة رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية".

وأضاف: "اما في ما خص موضوع قانون الانتخاب، الذي كان اليوم محط نقاش في مجلس النواب، فقد لمست تفهم فخامة الرئيس بأن هذا القانون، كما هو اليوم، هناك مشكلة في تنفيذه من الناحية التقنية ، لذلك، المطلوب إيجاد حلول في مجلس النواب للمشاكل التقنية التي تشوب القانون في عملية التنفيذ، مع إصرار الرئيس عون واصراري الشخصي على اجراء الانتخابات احتراما للمواعيد الدستورية اللبنانية.

وأؤكد من على هذا المنبر، الدعم الكامل، بموقف واضح وصارم، للجيش اللبناني، لأن الجيش اللبناني خط أحمر لا يمكن المس به لا من قريب ولا من بعيد. فقد سمعنا كلاماً في المرحلة الأخيرة حول دور الجيش، وانا اعتقد ان دور الجيش هو ربما الوحيد الجامع في البلد، وهو الذي يمسك الامن والاستقرار، ويجسد على الارض وحدة الدولة اللبنانية، فالمس بالجيش ممنوع، والجيش يبقى المؤسسة التي تصون الوطن".

وفد الجامعة العربية المفتوحة: الى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم، وفد الجامعة العربية المفتوحة برئاسة الدكتورة يارا عبد الله، واكد خلال اللقاء ان لبنان يمر في مرحلة دقيقة تتطلب مقاربات مسؤولة وواقعية للمشاكل التي تعترضه بعيدا عن المزايدات والحسابات الانتخابية لان مصلحة البلاد العليا تسمو على أي مصالح أخرى. وقال الرئيس عون : "ان السلم الأهلي يبقى اسمى من أي اعتبارات،

ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه وهم يقومون بواجباتهم كاملة تحقيقا لهذا الهدف الذي بات خطا احمر، لانه لولا سهر الجيش والقوى الأمنية على امن المواطنين وسلامتهم وحماية المجتمع اللبناني بكل مكوناته لما استعاد لبنان امانه واستقراره، ولما كنا اليوم معا ولا كان لبنان موجودا. الجيش والقوى الأمنية يعملون بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحون الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمهمات الأمنية الموكلة اليهم بالتزام ومسؤولية. من هنا ليس من المقبول ان يصوّب احد على الجيش والقوى الأمنية لانهم خط احمر.

من جهتها، تحدثت عبد الله في مستهل اللقاء، وأكدت ثقتها بقيادة الرئيس عون الحكيمة في المرحلة المصيرية والمفصلية التي يمر بها لبنان وتعليق الامال الكبيرة عليه "للدفاع عن ارضنا وسيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة المخاطر التي تحدق بنا".

وإذ اشارت الى امتداد جذور الجامعة الى العام 1996 وتأسيسها كمؤسسة اكاديمية العام 2002 وانتشارها في 8 دول عربية، فانها اكدت ان الجامعة مستعدة لتوظيف خبراتها والعمل جنبا الى جنب مع كافة الشركاء من مؤسسات عامة وخاصة للمساهمة في برامج بناء القدرات ودعم الإصلاحات التعليمية والإدارية ومواكبة الثورة الرقمية وتعزيز مبادرات الابتكار وريادة الاعمال. وختمت بالقول: "ان مسؤوليتنا الوطنية تفرض علينا ان نكون شريكا فاعلا في استعادة الثقة وبناء مؤسسات قادرة على حماية حقوق المواطن وضمان كرامته".

رد الرئيس عون: ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد ومجددا التأكيد على أهمية الاستثمار بالرأسمال البشري الذي يتميز به لبنان بفضل مستواه العلمي والاكاديمي، وهو ما يثبته دور أبنائه ومساهماتهم في دول الانتشار وما يشكل مصدر اعتزاز له.

وإذ اعتبر الرئيس عون "انه يمكن لكل الموارد الطبيعية ان تنضب، الا الرأسمال الفكري والبشري"، فانه شدد على ضرورة وجود إدارة سليمة للاستثمار فيه، وعلى أهمية مكافحة الفساد في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، مؤكدا ان لقاءاته في نيويورك كانت ناجحة جدا وذلك بخلاف ما يتم الإيحاء به في بعض الوسائل الإعلامية.

وقال الرئيس عون: "ان الأمور تسير على السكة الصحيحة"، وتوجه لاعضاء الوفد بالقول "ثقوا واطمأنوا وحافظوا على ايمانكم الكبير بلبنان". وطمأنهم الى وجود مؤشرات إيجابية على مختلف الأصعدة متحدثا عن مؤشر اليوروبوند الذي ارتفع الى عشرين بالمئة، وتحسن تصنيف الليرة عالميا، بالإضافة الى ما سجله موسم السياحة في لبنان بوصول مليون و700 الف لبناني وغير لبناني بحسب إحصاءات الامن العام في ظل استقرار امني موصوف ".

وختم رئيس الجمهورية بتجديد تصميمه على تنفيذ خطاب القسم، مؤكدا على أهمية النقلة النوعية التي تحققت في لبنان منذ تشكيل الحكومة، مشيرا في المقابل الى ان ما كان يعانيه البلد على مدى أربعين سنة لا يمكن ان يعالج بين ليلة وضحاها.

دعوة من الرئيس البرازيلي: الى ذلك، شهد قصر بعبدا لقاءات ديبلوماسية وسياسية وادارية.

ديبلوماسياً، استقبل الرئيس عون سفير البرازيل في لبنان Tarcisio Costa الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا داسيلفا تضمنت دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في " قمة المناخ" في مدينة بيليم، قلب الامازون المقرر عقدها في 6 و7 تشرين الثاني 2025 لمناقشة قضايا اساسية في مفاوضات المناخ. وسيسبق القمة انعقاد الدورة الثلاثين لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية- الاطار للامم المتحدة في شأن تغيير المناخ ( cop 30). وقال الرئيس داسيلفا في رسالته: "إن انخراط الجميع على أعلى مستوى سياسي هو فرصة متجددة لبث الامل في مواجهة الاحترار العالمي، للحد من هشاشة المناطق والشعوب، ولتقديم العون الفوري للمتضررين من تغيّر المناخ. ويمثل هذا العام الجولة الثانية لتقديم المساهمات الوطنية. ونأمل ان تكون مساهمات جميع الدول قيّمة حتى نتمكّن معاً من التقدم بمقترحات وحلول عملية سريعة وعادلة للعقد المقبل".

النائب عبد الرحمن البزري: نيابياً، استقبل الرئيس عون النائب الدكتور عبد الرحمن البزري الذي اوضح بعد اللقاء انه اجرى جولة افق مع رئيس الجمهورية تناولت الاوضاع العامة في البلاد، وقال:" شكرت فخامة الرئيس على مواقفه التي اعلنها في الامم المتحدة في نيويورك لأنه تحدث باسم جميع اللبنانيين وعبر في كلمته عن توجهاتهم وخياراتهم الوطنية". وأضاف:" ان اللقاءات التي عقدها الرئيس عون في نيويورك مع عدد من رؤساء الدول والحكومات والقادة خطوة مهمة على طريق تكريس عودة العلاقات اللبنانية –الدولية بعد طول غياب، ونأمل ان تترجم هذه اللقاءات بخطوات عملية في اسرع وقت ممكن".

النائب اديب عبد المسيح: كذلك، استقبل الرئيس عون النائب اديب عبد المسيح الذي اوضح بعد اللقاء انه هنأ رئيس الجمهورية بسلامة العودة، مثنياً على المواقف التي اعلنها في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة "وهي مواقف وطنية وشجاعة تعكس ارادة جميع اللبنانيين وتطلعاتهم". وأضاف:" اردت من زيارتي اليوم دعم مقام رئاسة الجمهورية والتشديد على ان وحده الحوار كفيل بحل المشاكل في البلاد ودرء الفتنة، وبالتالي علينا الالتفاف حول الجيش والقوى الامنية لانها الشرعية الوحيدة التي من خلالها نصل الى تحقيق الدولة التي نريد. لذلك مهما حصل لا بد من الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، واي اشكال يحصل فإن حله الطبيعي يكون عبر تطبيق القانون. أما الشعارات التي تسبب فتنة بين اللبنانيين فيجب تجنبها لأن لا احد يريدها.

رئيسة الهيئة العليا للتأديب: وفي قصر بعبدا، رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس التي سلمت الرئيس عون التقرير السنوي عن عمل الهيئة.