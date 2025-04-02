Apr 2, 2025 4:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون استقبل جمعية "المعلوماتية المهنية" ودعا الى الثقة بالبلد وضرورة مواكبة التطور التكنولوجي

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o